Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped gestohlen und wieder aufgefunden

Pößneck (ots)

In Pößneck wurde in der Breiten Straße in der Zeit von 19:00 - 20:15 Uhr einem Mopedfahrer das Moped seiner Freundin entwendet. Der junge Mann hielt sich im Tatzeitraum in einem Dönerimbiss auf. Bei einer Absuche konnte das Moped schließlich 50 m entfernt in einem Hinterhof aufgefunden werden. Ob das Fahrzeug zur späteren Abholung bereitgestellt wurde, oder ob dem jungen Mann lediglich ein Streich gespielt wurde, ist zunächst noch nicht geklärt. Die Schleizer Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet daher Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03663 431 0 zu melden.

