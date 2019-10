Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kennzeichendiebstahl und Unfallflucht

Sonneberg (ots)

Am Montagabend befuhr in Sonneberg gegen 17:00 Uhr ein silberner Kleinwagen, vermutlich ein Ford Fiesta, die Dammstraße mit einem blockierten Hinterrad und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Anschließend flüchtete das Tatfahrzeug in Richtung Krankenhaus. Bei dem Zusammenstoß mit dem geparkten Fahrzeug verlor der Kleinwagen ein Kennzeichen. Es stellte sich heraus, dass sowohl dieses, als auch ein weiteres amtliches Kennzeichen zuvor von geparkten Fahrzeugen entwendet wurden. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen jungen männlichen Fahrer. Die Polizei Sonneberg bittet nun Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03675 8750 zu melden.

