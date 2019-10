Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bremsen eines Güterzuges brannten

Saalfeld (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt wurde am Dienstagmorgen gegen 03:40 Uhr auf den Bahngleisen gegenüber des Schokoladenwerks ein Güterzug mit brennenden Bremsen festgestellt. In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei wurde bekannt, dass der mit 1800 Tonnen Benzin beladene Güterzug geplant gestoppt wurde, um so ein Einfahren in den Saalfelder Bahnhof zu verhindern. Bis zum vollständigen Abkühlen der Bremsen wurde das Nachbargleis ebenfalls gesperrt, ein Feuerwehreinsatz war nicht erforderlich.

