Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Party endet mit Bedrohungshandlung

Unterwirbach (ots)

In Unterwirbach kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung aufgrund einer Feierlichkeit. Ein 25-jähriger Anwohner veranstaltete in seiner Garage mit mehreren Kumpels eine Party. Ein 66-Jähriger fühlte sich dadurch offensichtlich gestört und nahm Kontakt zu den Feiernden auf. Hierbei hantierte er jedoch mit einem Ranger-Messer und drohte den jungen Leuten, sie abzustechen, insofern die Musik nicht leiser gemacht werden würde. Dem Beschuldigten konnte das Messer abgenommen und an die Polizei übergeben werden; es wurde niemand verletzt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung gemäß §241 StGB ermittelt.

