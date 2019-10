Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachmeldung betreffend Diebstahl und Randale in Ziegelhütte

Wurzbach (ots)

Bezugnehmend auf die bereits veröffentlichte Pressemeldung vom 18.Oktober 2019. In einem Tatzeitraum vom 11.10.2019 bis zum 13.10.2019 trieben unbekannte Täter ihr Unwesen in einer Hütte etwa 1 km außerhalb der Ortslage Wurzbach. Bei dem angegriffenen Objekt handelt es sich um eine im Privatbesitz befindliche Hütte, welche jedoch für die Bevölkerung öffentlich ist. Die Hütte wurde durch den Besitzer errichtet und gestaltet, um allen interessierten Personen einen Ort der Erholung und der Begegnung zu bieten. Auch sei die Hütte Anlaufpunkt für die Wurzbacher Schulklassen, Mitglieder des örtlichen Wandervereins, Familien, Wanderer und so weiter. Die unbekannten Täter zerstörten insgesamt 6 aufgestellte Wasserbehälter, und 13 beschriftete Schiefertafeln, welche dekorativ am Wegesrand des Grundstückes aufgestellt waren. Weiterhin entwendeten die unbekannten eine Kasse des Vertrauens, welche für konsumierte Getränke bestimmt war. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der PI Saale-Orla unter der 03663 4310 zu melden.

