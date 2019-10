Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zerstochene Reifen in zwei Fällen

Rudolstadt (ots)

In Rudolstadt kam es am Wochenende in der Straße Am Bahndamm zu zwei Taten von Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Freitag mittels eines unbekannten Gegenstandes den linken vorderen Reifen eines Pkw Renault und in der Nacht zum Sonntag an einem Fiat Transporter den hinteren linken Reifen zerstochen. Beide Fahrzeuge standen auf dem gleichen Grundstück. Zeugenhinweise werden durch die Polizei Saalfeld entgegen genommen.

