Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradsturz führt zu Drogenfund

Saalfeld (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:20 Uhr, wurde eine männliche, augenscheinlich mit einem Fahrrad gestürzte Person gemeldet, welche auch verletzt sei. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten an der Brauhauskreuzung in Saalfeld wurde dann festgestellt, dass ein junger Mann aus bislang ungeklärter Ursache beim Überqueren der Kreuzung mit seinem Fahrrad zu Fall kam. Durch den Sturz trug er Verletzungen am Kopf und im Bereich der Arme davon und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Derzeit wird ermittelt, ob der Mann mit dem Fahrrad gefahren war oder es lediglich geschoben hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille, woraufhin durch die Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Zudem konnte im mitgeführten Rucksack des 33-Jährigen noch Cannabis aufgefunden werden. Zeugen, welche Hinweise zu den Umständen der gestürzten Person oder zum vorherigen Fortbewegungsverhalten, schiebend oder fahrend, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

