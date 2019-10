Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reifen von Geländewagen zerstochen

Breternitz. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Tag der deutschen Einheit wollte ein Autofahrer das Lohmturmfest bei Breternitz besuchen. Mit seinem Geländewagen war er auf einem Waldweg von Laasen in Richtung Breternitz angefahren und hatte dort auch geparkt. Der schwarze BMW X3 mit Saalfelder Kennzeichen stand am 03.10.2019 zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Waldweg. Ein bisher unbekannter Täter hatte einen Reifen des BMW aufgeschnitten, so dass die Luft entwich. Der dadurch verursachte Schaden wurde mit 100 EUR beziffert. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern der Saalfelder Polizei in Verbindung zu setzen. Tel. 03671/560.

