Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter 2,42 Promille Kontrolle über eigenes Fahrzeug verloren

Sonneberg (ots)

Am Sonntag verunglückte auf der Ampel-Kreuzung "An der Müß" - B89 ein PKW alleinbeteiligt. Ein 38 jähriger Mann befuhr die B89 aus Neuhaus-Schierschnitz kommend und wollte offenbar an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Dabei verlor er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. In der weiteren Folge kippte das Fahrzeug auf die Seite. Der 38 jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit dem Herrn ergab einen Wert von 2,42 Promille.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell