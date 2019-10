Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Vorfahrtsfehler

Sonneberg (ots)

Am Freitag den 18.Oktober kam es auf der Kreuzung B4 - B98 Höhe Unterlind zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei PKWs beteiligt waren. Ein 54 jähriger Mann befuhr die B89 aus Richtung Föritz kommend in Richtung Eisfeld und wollte an der Kreuzung zur B4 nach links abbiegen. Offenbar übersah der Mann die 63 jährige entgegenkommende und bevorrechtigte PKW-Führerin und bog ab. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 16.000 Euro.

