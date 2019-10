Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschädigen Wahlplakate

Schleiz. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Während der Streifenfahrt stellten Beamte der PI Saale-Orla am Sonntagmorgen mehrere beschädigte Wahlplakate in der Oschitzer Straße und im Apothekergässchen fest. Des Weiteren wurden Plakate in der Schlossgasse, der Elisenstraße und der Greizer Straße beschädigt. Insgesamt waren 14 Plakate unterschiedlicher Parteien von dem Vandalismus betroffen. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

