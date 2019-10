Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vierstelliger Sachschaden bei Einbruch in Geräteschuppen

Möschlitz. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Am Samstagmorgen verständigte der Besitzer eines Geräteschuppens die Polizei, da bei ihm eingebrochen worden war. Der aufgebrochene Geräteschuppen befindet sich in der Nähe von Möschlitz im Wald. Durch den Einbruch entstand erheblicher Sachschaden, der mit 3000 EUR beziffert wurde. Offenbar hatten die Einbrecher nichts erbeutet. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter in der Zeit von Donnerstag bis Samstag aktiv waren.

