Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert am Steuer

Schleiz. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Die Polizei wurde am Sonntag gegen 17:00 Uhr alarmiert, dass ein Autofahrer mit auffälliger Fahrweise in der Schleizer Innenstadt unterwegs war. Die Polizeibeamten stellten den betroffenen Pkw, Schlangenlinien fahrend, in der Geraer Straße fest. Bei der Kontrolle des 40-jährigen Fahrers (deutsch) stellte sich heraus, dass dieser mit 1,74 Promille Atemalkohol nicht fahrtüchtig war. Es wurde Anzeige gegen ihn erstattet und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

