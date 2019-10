Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: beim Abbiegen von der Straße abgekommen

Sonneberg (ots)

Am Sonntag gegen 02:15 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem PKW die B 89 aus Richtung Unterlind kommend in Richtung Hönbach. An der Kreuzung An der Müß wollte er nach rechts abbiegen, überfuhr eine Verkehrsinsel, rammte einen Verkehrszeichenträger und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kippte der Ford Focus auf die linke Fahrzeugseite und blieb auf dieser im Gebüsch liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Dies hatte die Anordnung einer Blutentnahme und die Einleitung eines Verfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell