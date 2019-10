Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad alkoholisiert geschoben

Saalfeld (ots)

In Gorndorf schob ein 64-jähriger sein Fahrrad so unglücklich, dass er an der Frontstoßstange des Seat Leon hängen blieb. Die Alkoholisierung des Radfahrers war dabei nicht unschuldig.

