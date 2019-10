Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Saalfeld (ots)

Auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Hohen Straße kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum von Freitag 18 Uhr bis Samstag 8 Uhr wurde dort ein grauer Ford Focus an der Stoßstange im hinteren linken Bereich beschädigt. Dem Fahrzeughalter entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Ein Verursacher ist bislang unbekannt. Womöglich dam dieser aus dem Wald gefahren und trug durch die Kollision im Vorbeifahren einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite davon. Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteilgten nimmt die Polizei entgegen.

