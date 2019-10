Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß Pkw und Quad

Bad Blankenburg (ots)

Bußgeld zu erwarten. Nachdem am Freitag bei Dämmerung ein schwarzer Passat in der Bahnhofstraße von einem abbiegenden Quad übersehen wurde. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird insgesamt auf 7000 Euro geschätzt. Beide mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 37-jährige Quadfahrer leicht.

