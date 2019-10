Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zu Meldung "Polizeieinsatz in Innenstadt von Rudolstadt am 18.10.2019" von 19:03 Uhr, zu Teilnehmerzahl

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Freitag, den 18.10.2019 führte die Landespolizeiinspektion Saalfeld einen geschlossenen Polizeieinsatz im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in der Rudolstädter Innenstadt durch. An der Wahlkampfveranstaltung der AfD nahmen etwa 350 Personen teil. Die Gegenveranstaltung des Aktionsbündnisses und das Familienfest waren von etwa 250 Personen (Korrektur zu erster Meldung, in der von 120 Personen die Rede war) besucht. Die Veranstaltungen verliefen störungsfrei. Im Rahmen des Einsatzes wurden lediglich Ermittlungen wegen einer Ordnungswidrigkeit und zweier Straftaten, Bedrohung und dem Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, eingeleitet. Teilweise kam es zu erhöhten Lautstärkepegeln aus der Gegenveranstaltung durch Abspielen von lauter Musik, was wiederum zu zahlreichen Beschwerden der ansässigen Ladeninhaber und Anwohner führte. Durch die Versammlungsbehörde wurden entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen um den Lärmpegel zu reduzieren.

