Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lichterkette gestohlen

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Im Außenbereich des Gymnasiums in Pößneck wurde eine etwa drei Meter lange Lichterkette von Unbekannten gestohlen. Die LED-Beleuchtung war am Geländer der Treppe vom Notausgang Nord/Ost befestigt. Gestern (17.10.2019) wurde festgestellt, dass sie verschwunden war. Die Unbekannten haben sich wahrscheinlich in der Zeit vom 12.10.2019 bis zum 17.10.2019 daran zu schaffen gemacht. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder einem möglichen Täter nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell