Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Hütte randaliert und Geld gestohlen

Wurzbach, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 17.10.2019 wurde bei der Polizei in Schleiz Anzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahl erstattet. Wahrscheinlich zwischen dem 11.10.2019 und dem 13.10.2019 begaben sich bisher unbekannte Täter zu der öffentlichen Wanderhütte bei Wurzbach. In der "Ziegelhütte" zerstörten die Unbekannten einige Tafeln, die mit verschiedenen Sprüchen beschriftet waren. Auch schlugen sie den Hahn eines 1000-Liter-Wasserbehälters ab. Weiterhin stahlen sie aus einer Kasse Spendengelder, welche Besucher und Wanderer dort zur Erhaltung von Hütte und Wiese einlegten. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder einem möglichen Täter nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz entgegen.

