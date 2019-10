Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeuge zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Letzte Woche Freitag (11.10.2019) kam es zwischen 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Marktkauf-Parkplatz. Durch den Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Parkrempler wurde ein schwarzer VW Passat im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Offensichtlich wurde das Unfallgeschehen jedoch durch einen Zeugen beobachtet, da am geschädigten VW Passant ein Zettel an der Windschutzscheibe mit einem Zeugenhinweis angebracht war. Die sachbearbeitenden Beamten ersuchen zum Zwecke weiterer Ermittlungen zum Verursacher nun die Person, welche den Zettel am PKW angebracht hat. Derjenige, oder auch mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-561116 zu melden.

