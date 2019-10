Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Es ist Herbst - Achtung: Erhöhte Wildunfallgefahr

Bucha,Seubtendorf,Pößneck / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 17.10.2019 gegen 04.25 Uhr kam es kurz hinter dem Ortsausgang Bucha in Richtung Knau zu einem Wildunfall. Der Fahrer eines PKW Skoda Rapid stieß mit einem plötzlich die Straße überquerenden Reh zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden. Es blieb jedoch fahrbereit. Leider blieb das Tier verletzt am Unfallort liegen. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

Zwischen Seubtendorf und Blintendorf stieß am 17.10.2019 gegen 05.30 Uhr die Fahrerin eines PKW mit einem Reh zusammen. Der Frau passierte nichts. Das Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß beschädigt, blieb aber fahrbereit. Das Reh lief davon. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

Auch ca. 100 Meter vor dem Ortsausgang Pößneck aus Richtung Ludwigshof kommend kollidierte gegen 07.20 Uhr am 17.10.2019 eine Fahrerin mit ihrem PKW Dacia mit einem Wildschwein, dass dort plötzlich die Straße überquerte. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am noch fahrbereiten Auto entstand Sachschaden.Das Wildschwein lief verletzt davon. Der Jagdpächter wurde benachrichtigt.

