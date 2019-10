Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vollsperrung und einige verendete Schweine

Sundremda (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) (ots)

Zu einem umfangreichen Wildunfall kam es in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag. Eine 58 jährige PKW-Fahrerin befuhr die L1048 von Nahwinden in Richtung Rudolstadt. Als Plötzlich eine größere Wildschweinrotte ihre Fahrbahn querte, konnte die Frau nicht mehr ausweichen und kollidierte mit einer Vielzahl an Tieren. Insgesamt verendeten nach der Kollision 17 Tiere auf der Fahrbahn und im angrenzenden Straßengraben. Um die Fahrbahn komplett zu beräumen und zu säubern, musste neben dem zuständigen Jagdpächter auch die örtliche Feuerwehr ausrücken. Am Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerin selbst verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nicht.

