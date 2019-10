Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Randalierer ziehen durch Rudolstadt

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Abend wurden in Rudolstadt in der Caspar-Schulte-Straße mehrere randalierende Jugendliche gemeldet. Diese hätten Gelbe Säcke aufgerissen und den Müll gegen geparkte Fahrzeuge sowie auf die Fahrbahn geworfen. Weiterhin sollen die Jugendlichen mehrere Wahlplakate abgebrannt und zudem noch ein Bushaltestellenschild beschädigt haben. Die Gruppe konnte angetroffen und kontrolliert werden, machte jedoch keine Angaben zu den Beschädigungen. Einer von ihnen führte außerdem einen verbotenen Gegenstand mit sich. Nachdem die Jugendlichen aus der Maßnahme entlassen wurden brannten erneut Wahlplakate. Es wird geprüft, ob eine politische Tatmotivation oder reiner Vandalismus vorlagen.

