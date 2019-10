Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rote Ampel missachtet

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Am Mittwochmorgen kurz nach 07:00 Uhr hatte sich im Bereich Köppelsdorfer/Hermannstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 34-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda war in der Köppelsdorfer Straße in Richtung Köppelsdorf unterwegs. Ein anderer Verkehrsteilnehmer wartete an der Ampel Hermannstraße und fuhr bei grün in die Köppelsdorfer Straße ein. Die Skodafahrerin missachtete das rote Zeichen der Ampel für ihre Fahrspur und kollidierte mit dem anderen Auto. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell