Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brisanter Fund in Waldgebiet

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Am Mittwoch in der Mittagszeit meldete ein Mitarbeiter des Bauhofes den Fund einer Handgranate. Die Entdeckung hatte der Zeuge in einem Waldgebiet bei der Schönbergstraße gemacht. Für den brisanten Fund wurde eine Munitionsbergungsfirma verständigt. Die Sachverständigen bargen den Gegenstand am Nachmittag und transportierten ihn zur Vernichtung ab. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Panzerabwehrgranate ohne Füllung gehandelt hatte.

