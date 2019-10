Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegen Hauswand gefahren

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Ein Unfall, bei dem eine ältere Dame beteiligt war, wurde am Mittwochvormittag der Sonneberg Polizei gemeldet. Beim Einparken hatte die 80-jährige Hondafahrerin gegen 10:00 Uhr in der Bernhardstraße eine Hauswand beschädigt. Die Rentnerin hatte keine anderen Personen gefährdet und war bei dem Unfall auch selbst unverletzt geblieben. An der Hauswand war Schaden entstanden, der mit 500 EUR beziffert wurde. Der Schaden am Honda wurde auf 2000 EUR geschätzt.

