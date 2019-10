Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedkontrolle

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

In Schleiz wurde am 15.10.2019 gegen 21.00 Uhr An der Wisentahalle der Fahrer eines Mopeds von Polizeibeamten kontrolliert. Das amtliche Kennzeichen war nur mit Klebeband am Fahrzeug befestigt. Auch stimmte das Versicherungskennzeichen nicht mit der FIN des Kleinkraftrades überein. Weiter war am Moped kein Typenschild vorhanden. Wahrscheinlich um Leistung und Geschwindigkeit zu steigern, wurden einige Umbauten am Moped vorgenommen. Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug und zugehörige Papiere sicher und ließen es abschleppen. Mit Mutter des 17-jährigen erschien vor Ort und wurde über die polizeilichen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt.

