Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall - Auto kaputt, Schwein lebt

Linda, Saale-Orla-Kreis (ots)

Gegen 21.00 Uhr am 15.10.2019 fuhr ein Mann mit seinem Auto von Dittersdorf in Richtung Neustadt/Orla. Kurz vor dem Abzweig Moßbach überquerten plötzlich mehrere Wildschweine von links kommend die Fahrbahn. Eins der Tiere stieß kurz mit dem PKW BMW zusammen und lief dann weiter in den Wald. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

