Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrollen

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der LPI Saalfeld kontrollierten am Dienstag die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Bettelhecker Straße in Richtung Schalkau. Es wurden 101 Fahrzeuge festgestellt, deren Fahrer sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. 94 Verkehrssünder werden daher die Aufforderung erhalten, ein Verwarngeld zu zahlen. Bußgelder werden von sieben Fahrern mit "Bleifuß" gezahlt werden müssen. Ein Fahrer der mit 101 km/h durch die Bettelhecker Straße raste, wird außerdem ein Fahrverbot kassieren.

