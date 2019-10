Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwangere verliert Kontrolle über Auto

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Eine 20-jährige Frau fuhr Dienstagnacht kurz nach 22:00 Uhr in der Rathenaustraße. Die schwangere Frau habe in der Folge gesundheitliche Probleme gehabt, weswegen sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und zwei geparkte Autos streifte. Es entstand an allen drei Autos Sachschaden. Die 20-Jährige blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus mitgenommen und dort untersucht.

