Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Schmiedefeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Dienstag kurz nach 14:00 Uhr ereignete sich zwischen Lippelsdorf und Schmiedefeld ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 55-Jährige war mit ihrem Pkw Dacia auf der Landstraße in Richtung Schmiedefeld gefahren. Nach einer Rechtskurve kam die Frau mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in das Krankenhaus nach Bad Berka . Warum die Frau von der Straße abgekommen ist, ist bisher unklar. Aufgrund der Bergung des Autowracks kam es bis 16:00 Uhr zu Behinderungen auf der Landstraße.

