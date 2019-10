Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung führt zu mehreren Strafverfahren

Neustadt an der Orla (ots)

In Neustadt an der Orla kam es am gestrigen Abend zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines Randalierers in der Orlagasse. Ein 39-Jähriger hatte versucht, widerrechtlich in die Wohnung seiner Ex-Freundin zu gelangen und schlug in dem Zusammenhang auf deren Ehemann ein. Weiterhin wurde bekannt, dass der stark unter Alkoholeinfluss stehende Beschuldigte widerrechtlich ein Fahrrad mitsamt Anhänger genutzt hatte und damit gegen eine Hausfassade gefahren war, sodass diese beschädigt wurde. Aufgrundessen muss sich der Mann nun weiterhin wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

