Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 87-Jährige nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Triptis (ots)

Am Morgen kam es in Triptis in der Braunsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 57-Jähriger rangierte mit seinem Skoda rückwärts und übersah dabei eine 87-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator. Durch den Zusammenstoß kam die Geschädigte zu Fall und wurde leicht in Form von oberflächlichen Schürfwunden verletzt. Nachdem der Unfallverursacher die ihm bekannte, ältere Dame nach Hause gefahren hatte, wurden die Polizei und der Rettungsdienst über den Unfall informiert. Der zwischenzeitlich zu seiner Wohnanschrift gefahrene Verursacher wurde daraufhin durch die eingesetzten Beamten aufgesucht. Bei ihm wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,51 Promille ergab. Daraufhin wurde beim Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

