Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei sucht nach Unfallzeugin

Saalfeld (ots)

Am Montag den 07.10.2019 ereignete sich um 10:50 Uhr in Saalfeld in der Oberen Straße ein Verkehrsunfall auf der Höhe des Jugendclubhauses. Beteiligt waren eine bisher unbekannte, ca. 165 - 170 cm große Radfahrerin im Alter von etwa 18 - 20 Jahren, mit mittelbraunem, welligem Haar (Pferdeschwanz, kein Pony), mit blauer Jeans und einem blauen Rucksack, und ein Kleinbus Opel Vivaro. Der Unfall wurde vermutlich von drei älteren Passanten beobachtet. Der Inspektionsdienst Saalfeld bittet nun zum einen die Radfahrerin, als auch insbesondere eine Passantin, welche als Zeugin des Unfalls in Betracht kommen könnte, sich zum Unfallhergang mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03671 560 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell