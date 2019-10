Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Ein 75-jähriger Nissanfahrer befuhr am gestrigen Nachmittag die Breitscheidstraße aus Richtung Preilipper Straße kommend. In der Absicht nach rechts in die Straße Schwarzburger Chaussee abzubiegen übersah er eine Radfahrerin. Die 61-jährige Rudolstädterin überquerte fahrend auf ihrem Fahrrad die Fußgängerampel der Schwarzburger Chaussee in Richtung Breitscheidstraße; für beide Verkehrsteilnehmer zeigte die Lichtzeichenanlage Grünlicht. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fahrradfahrerin, woraufhin diese stürzte und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Zudem entstand am Fahrrad der Beteiligten Sachschaden.

