Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerruf Vermisstensuche nach 88-Jähriger aus Saalfeld

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Die seit Sonntagnachmittag vermisste 88-jährige Rentnerin, die aus einem Seniorenheim in Saalfeld vermisst gemeldet wurde, konnte in Saalfeld aufgefunden werden. Die orientierungslose Frau war in ein Grundstück in der Straße Zum Turnplatz gelangt und wurde dort von dem Eigentümer heute Vormittag festgestellt. Da die Rentnerin unterkühlt war, wurde der Rettungsdienst alarmiert, der die Frau zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus brachte. Die Suchmaßnahmen, bei denen die Polizei u.a. Fährtensuchhunde und den Polizeihubschrauber zum Einsatz brachte, können somit eingestellt werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

