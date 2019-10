Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Hundehaltern

Rudolstadt (ots)

Am Sonntag kam es in Rudolstadt in der Nähe des Sportplatzes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gassigängern. Wie die Geschädigte mitteilte, kam ihr ein Mann mit einem unangeleinten Hund entgegen. Trotz mehrfacher Bitte an den Hundehalter, sein Tier anzuleinen bzw. abzurufen, liefen die Hunde weiter aufeinander zu, sodass die Geschädigte ihren Hund schützend auf den Arm nahm. Nach einer verbalen Auseinandersetzung sei der Beschuldigte (männlich, deutsch, 61 Jahre) dann auf die Geschädigte losgegangen und habe ihr unter der Aussprache von Beleidigungen den Ellenbogen ins Gesicht gestoßen. Der Täter konnte ermittelt und zum Sachverhalt befragt werden. Er räumte die ihm vorgewurfenen Straftaten ein, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell