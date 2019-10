Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer stößt mit Hirschkuh zusammen

Döhlen (ots)

In der Freitagnacht kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mopedfahrer und einer Hirschkuh. Der 43-jährige Beteiligte befuhr, ohne das Tragen eines Schutzhelmes, mit seinem Fahrzeug einen Feldweg zwischen Döhlen und Laasen. Auf der Bergkuppe kollidierte er dann mit einer auf dem Feldweg stehenden Hirschkuh. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrer zu Fall und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Im Anschluss kam er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Saalfeld; die Hirschkuh flüchtete nach dem Zusammenstoß in den angrenzenden Wald. Derzeit wird das Kleinkraftrad überprüft, da zum Umfallzeitpunkt kein Kennzeichen am Fahrzeug festgestellt werden konnte.

