Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr kam es bei Schleiz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Hierbei fuhr ein 56-jähriger Fahrer eines VW auf der B2 aus Richtung Kreisverkehr Heinrichsruh kommend in Fahrtrichtung Schleiz. Kurz vor dem Ortseingang fuhr er weit nach rechts, um auf der breiten Straße zu wenden. Hierbei übersah er einen Motorradfahrer, welcher hinter ihm fuhr. Als sich der VW während des Wendemanövers quer zur Fahrtrichtung befand, prallte das Motorrad in die linke Fahrzeugseite des VW´s. Der 22-jährige Motorradfahrer wurde nach dem Zusammenstoß über die Motorhaube des VW hinweg geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Dabei wurde er schwer verletzt und anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell