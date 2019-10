Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in leerstehendes Gewerbeobjekt

Kaulsdorf OT Hockeroda (ots)

Das Gebäude der ehemaligen Fischzuchtanlage an der Bundesstraße B90 zwischen Hockeroda und Leutenberg war das Ziel von Einbrechern. Durch Aufhebeln eines Fensters an der Straßenseite gelangte man in das Objekt. Es wurden mehrere Großküchenmöbel aus Edelstahl entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 1200 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell