Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug prallt gegen Gartenmauer und flüchtet

Wernburg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag zwischen 06:00 und 16:00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in Wernburg. Hierbei prallte ein blaues Fahrzeug gegen eine Gartenmauer im Gössitzer Weg. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug vom Unfallort ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. An der Gartenmauer entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 zu jeder Zeit entgegen.

