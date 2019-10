Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführerin nach Kollision mit Wildschwein schwer verletzt

Dittersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 19:40 befuhr eine 36-jährige Fahrzeugfüherin die L1077 aus Richtung Dittersdorf kommend in Fahrtrichtung Neustadt/Orla. Kurz vor dem Bahnübergang zwischen Moßbach und Linda rannte plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin konnte eine Kollsion nicht mehr verhindern. Das Tier wurde vom Fahrzeug erfasst und getötet. Das Fahrzeug geriet auf Grund dessen außer Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Andreaskreuz und einen Betonsockel. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei schwer verletzt und zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

