Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Totalentwendung eines Fahrzeugs

Neustadt a.d.Orla (ots)

In Neustadt a.d.Orla wurde in der vergangenen Nacht durch bislang unbekannte Täter ein Fahrzeug entwendet. Wie die Geschädigte am heutigen Tag einem Kontaktbereichsbeamten mitteilte, wurde ihr geparkt abgestellter, 20 Jahre alter VW, von den Parkflächen der Hugo-Hartung-Str. entwendet. Auffällig seien die verchromten Felgen gewesen, so die Geschädigte. Beim gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen VW Golf 4 in grau mit Saale-Orla-Kreis-Kennung. Die Polizeiinspektion Saale-Orla ersucht nun Zeugen, sich mit Hinweisen zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Hugo-Hartung-Str./ Ernst-Thälmann-Str zu melden. Als Tatzeitraum der Entwendung konnte Donnerstag 19 Uhr bis Freitagmorgen, 9 Uhr benannt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell