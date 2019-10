Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt endet vor Gartenzaun

Mengersgereuth-Hämmern (ots)

Gestern kam es Mengersgereuth-Hämmern in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall infolge einer Trunkenheitsfahrt. Ein Einwohner hatte gemeldet, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Fahrzeugführer in seinen Gartenzaun in der Schichtshöhner Straße gefahren sei. Am Einsatzort konnte ein 45-Jähriger (männlich, kasachisch) angetroffen werden, welcher nach links von der Fahrbahn abgekommen und dadurch mit dem Zaun des Geschädigten kollidiert war. Aufgrund eines Atemalkoholwerts von 1,93 Promille wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobenentnahme durchgeführt; weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Am Gartenzaun und am betroffenen Skoda Fabia entstand Sachschaden.

