Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle über Auto verloren

Teichröda. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Auf nasser Straße verlor am Mittwochabend eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Gegen 17:15 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem Opel auf der B 85 von Rudolstadt in Richtung Teichel gefahren. Kurz vor dem Ortseingang Teichröda, kam der Opel in einer Rechtskurve, auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab und landete mit der Fahrerseite auf einem Feld. Die junge Frau konnte sich leicht verletzt mit eigener Kraft aus dem Auto befreien. Kurz nach 20:00 Uhr wurde ihr Unfallfahrzeug vom Abschleppdienst geborgen.

