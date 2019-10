Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hilferufe aus Mietwohnung - Rentnerin aus Notlage befreit

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Hilferufe, die aus einer Mietwohnung drangen, beunruhigten Zeugen am Mittwochmittag, weswegen sie die Polizei alarmierten. Offenbar war eine Rentnerin in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Brücke in eine Notlage geraten, weswegen die alarmierten Polizisten Unterstützung durch die Feuerwehr anforderten. Die Kameraden öffneten die Tür, denn die Bewohnerin war dazu nicht in der Lage. Die 65-Jährige hatte gesundheitliche Probleme und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen, lediglich durch Hilferufe war es ihr gelungen, auf sich aufmerksam zu machen. Die Rettungskräfte brachten die Frau umgehend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell