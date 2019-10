Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kompletträder bei Einbruch in Garage gestohlen

Katzhütte. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

In eine Doppelgarage in der Bahnhofstraße waren unbekannte Täter am Mittwoch, den 09.10.2019 in der Zeit zwischen Mitternacht und 15:00 Uhr eingebrochen. Das Vorhängeschloss der Garagen wurde aufgebrochen. Die Diebe erbeuteten drei Komplettsätze Winter- und Sommerräder für einen Pkw Audi Q5 und einen Pkw Toyota. Die Kompletträder haben einen Wert von rund 6.000 EUR. Zudem hatten es die Einbrecher auf ein Stromaggregat der Marke Einhell im Wert von 250 EUR abgesehen. Zeugen die in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 in Verbindung zu setzen.

