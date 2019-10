Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandstiftung an Pkw

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr bemerkten Anwohner des Kopernikusweges starken Rauch. Zunächst gingen Feuerwehr und Polizei von einem Garagenbrand aus. Es stellte sich aber heraus, dass ein im Freien stehender Pkw in Brand geraten war. Spuren, die vor Ort sichergestellt wurden, lassen den Schluss zu, dass das Feuer absichtlich an dem abgemeldeten Pkw Renault gelegt wurde. Daher hat die Kripo Saalfeld die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Kameraden der Feuerwehr hatten den Brand gegen 20:30 Uhr gelöscht. Der Pkw wurde sichergestellt und mit einem Kran geborgen. Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Kripo Saalfeld unter Tel. 03672/417-1464 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell