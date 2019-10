Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ein Verletzter bei Motorradunfall

Tegau (ots)

Am 09.10.2019 ereignete sich auf der L2349 zwischen Tegau und Pahren gegen 17:30 Uhr ein Motorradunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 18 jähriger Motorradfahrer die L2349 von Tegau in Richtung Pahren. Ca. 500m nach dem Ortsausgang Tegau kam der Motorradfahrer mit seinem Kraftrad in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte in der weiteren Folge in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der 18 jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch betreut und anschließend durch einen Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Jena geflogen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell